KOUAME IN CERCA D'AUTORE: INTANTO LA FIORENTINA PROLUNGA

Christian Kouame è in cerca di un ruolo nella stagione che sta per aprire i battenti. E non parliamo di una posizione in campo bensì in una squadra, visto che la sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata. L'attaccante ivoriano, autore di una stagione alla fine dei salmi positiva, sembra non essere una priorità nelle idee del nuovo tecnico Raffaele Palladino, ecco perché la dirigenza sta valutando attentamente la migliore ipotesi per il futuro del calciatore classe '97.

La situazione contrattuale.

Ricapitolando, la Fiorentina nelle scorse settimane ha scelto di esercitare l'opzione per il prolungamento fino al 2025 presente nell'accordo iniziale. Una mossa pensata appositamente per guadagnare maggiore forza contrattuale nell'ottica di discutere la cessione del calciatore, in estate, con un eventuale acquirente. Ma c'è di più, la società viola starebbe trattando l'ulteriore prolungamento dell'ex Genoa con l'idea di spalmare il suo oneroso stipendio su più stagioni.

Le possibili pretendenti.

I primi giorni del mese, in particolare quando Vincenzo Italiano ha raggiunto Bologna per cominciare la sua nuova avventura in rossoblù, il procuratore di Kouame, Michelangelo Minieri, è stato avvistato a Casteldebole. Anche se per altri motivi. Tuttavia non è da escludere che il ventiseienne segua il suo ex allenatore in Emilia Romagna. I viola da parte loro non intendono svenderlo, e accetteranno offerte realmente vantaggiose: si parte da almeno 8/9 milioni di euro.