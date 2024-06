REGGIANA, Dopo Goretti si cerca anche il sostituto di Bianco

FirenzeViola.it

Con l'arrivo di Marcello Pizzimenti come nuovo DS della Reggiana al posto di Roberto Goretti, che non è ancora stato presentato ufficialmente dalla Fiorentina ma già è a stretto contatto con Pradè per delineare il mercato viola, ci sono anche i primi movimenti in entrata per la squadra emiliana. Dopo l'addio di Alessandro Bianco in direzione Firenze, è pronto anche il suo sostituto: Giacomo Calò, classe '99, di proprietà del Cosenza. Come riporta Tuttomercatoweb.com, oltre all'interesse per il centrocampista, Pizzimenti avrebbe puntato anche il laterale mancino Riyad Idrissi, classe 2005, del Cagliari.