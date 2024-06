NAZIONE, Pradè e i "pallini" su cui insiste ogni mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Nazione analizza tutte le trattative che sta portando avanti la Fiorentina in questo inizio di calciomercato, sottolineando come molto spesso siano obiettivi che il ds Daniele Pradè ha già seguito in passato. Solo negli ultimi sei mesi il dirigente è riuscito a portare a Firenze prima il ’Gallo’ Belotti (atteso fin da quando si stava per svincolare dal Torino) e poi addirittura un uomo-mercato come Roberto Goretti, figura che era già stata cercata prima che in viola approdasse Nicolas Burdisso.

Lo stesso quindi potrebbe accadere con Mateo Retegui, Lorenzo Lucca e Nicolò Zaniolo (veri e propri must nella scorsa stagione) ma occhio anche a quello che potrebbe accadere sul fronte Boulaye Dia, dato in uscita dalla Salernitana dopo un lunghissimo periodo trascorso da separato in casa. Ma anche Vrranckx, Fausto Vera oppure Giovani Lo Celso: "Certi amori fanno giri immensi e poi (molto spesso) ritornano", conclude il quotidiano citando Venditti.