IMPALLOMENI A RFV: "Firenze non si accontenti di Djuric. Abraham ok"

FirenzeViola.it

L'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato stamani a Radio Firenzeviola durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "Il ruolo dell'attaccante è sempre stato significativo a Firenze, non credo che la piazza si debba accontentare di obiettivi di basso cabotaggio. Ho sentito Pradè dire che sono costretti a fare un mercato di attesa ma non per questo si abbasserà l'asticella. Pinamonti è un discorso, Retegui è un altro ma non so se riescono a scaldare la piazza... Lucca può essere un profilo interessante oppure vai su un usato sicuro come Arnautovic. Magari vai su due obiettivi che ti possano garantire un gioco diverso con Palladino. I nomi sono questi, a meno che Pavlidis non sia un nome a sorpresa. Credo che la Fiorentina debba orientarsi più sul gioco di Palladino che sul nome, perché la punta deve raccogliere lo sviluppo del gioco. La Fiorentina è imbottita di esterni che segnano poco e corrono tanto, secondo me vale l'ottavo posto oggi. È importante che il club sostenga le ambizioni del suo nuovo allenatore".

Ma non è meglio un nome più adatto a Palladino che alla piazza?

"Io la ribalterei. Secondo me la Fiorentina deve riuscire a portare un attaccante degno di questo nome, Firenze non è Monza e non si può accontentare di Djuric. Poi non so qual è la disponibilità economica, non faccio i conti in tasca alla società ma Firenze ha avuto altro là davanti e deve continuare su questa strada. Sono d'accordo che ci voglia un attaccante funzionale, Palladino si può anche accontentare ma fino ad un certo punto. Secondo me Abraham potrebbe essere un nome giusto per la Fiorentina".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO