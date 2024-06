MILENKOVIC A UOMO E A TRE FUNZIONA. L'ATLETICO OSSERVA

FirenzeViola.it

L'ultimo in ordine cronologico ad essersi scontrato contro il muro Nikola Milenkovic è stato Harry Kane, controllato pressoché alla perfezione dal difensore della Fiorentina e della Serbia nella partita che ha visto i balcanici perdere 1-0 all'esordio all'Europeo contro l'Inghilterra ieri sera, gol di Bellingham. Messo a uomo su uno degli attaccanti più prolifici d'Europa, Milenkovic ancora una volta ha dimostrato tutto il suo valore quando riesce ad avere un punto di riferimento, tanto che Hurricane, come chiamano la punta in Gran Bretagna, ha avuto solo un'occasione quando a marcarlo non era il difensore viola, al di là di un contatto all'ultimo minuto di gioco che lo ha visto prevalere in una delle poche occasioni. Per il resto, annullato Harry Kane così come era accaduto il 31 maggio per El Kaaby, marcato benissimo per oltre 100 minuti prima che Ranieri fosse anticipato per quel gol che ha fatto sfuggire la Conference League ad un passo dalla vittoria.

L'Atletico Madrid sulle tracce di Milenkovic

Sarà un'estate importante per Milenkovic che avrà forse l'ultima occasione della carriera per strappare un contratto importante con una big. Tra le tante voci che ogni sessione di mercato si sono rincorse, alla fine Milenkovic è sempre rimasto a Firenze firmando anche un contratto che lo ha proiettato ad esseer il più pagato della rosa. Ad oggi non c'è niente di concreto che faccia pensare ad un suo addio ma - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - l'Atletico che è in cerca di un altro difensore dopo aver salutato l'ex viola Savic e accolto Le Normand, avrebbe messo gli occhi anche sul classe '97.

La Fiorentina dal canto suo spera di poter ripartire dal centrale serbo ma certo non si opporrà davanti ad un'offerta che superi i 15-20 milioni di euro, così anche da abbassare il monte ingaggi e provare ad investire eventuali soldi in arrivo anche su altri ruoli. L'estate di Milenkovic, insomma, sarà ancora una volta da monitorare, con l'Atletico (e non solo) sullo sfondo.