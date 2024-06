BOJINOV, Nella top10 dei più giovani esordienti agli europei

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Essendo sceso in campo ieri pomeriggio a Berlino nella sfida contro la Croazia, il talentino spagnolo Lamine Yamal è diventato, ad appena 16 anni, 11 mesi e 2 giorni, il più giovane calciatore ad aver esordito agli Europei. Partendo da questo record il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei 50 calciatori più giovani ad aver giocato un match ad Europeo. Nella top10 di questa speciale graduatoria anche un ex viola, si tratta di Valery Bojinov. L'attaccante bulgaro esordì nella massima rassegna continentale per nazionali nel 2004, a 18 anni, 4 mesi e 7 giorni, in un match proprio contro l'Italia. In quel periodo Bojinov già giocava nella nostra penisola, nel Lecce, e l'inverno successivo sarebbe approdato alla Fiorentina.

Dietro a Yamal in questa speciale classifica c'è il polacco Kacper Kozlowski che ha debuttato con la sua nazionale, contro la Spagna, lo scorso europeo a 17 anni, 8 mesi e 3 giorni. Ultimo gradino del podio invece per il fuoriclasse del real Madrid Jude Bellingham che a 17 anni, 11 mesi e 15 giorni, ha giocato il match di Euro2020 tra Inghilterra e Croazia.