EX VIOLA, Dragowski-Panathinaikos: commissioni frenano

© foto di Federico De Luca 2023

Ancora incerto il futuro dell'ex Fiorentina Bartlomiej Dragowski: promesso al Panathinaikos dopo i sei mesi di prestito da gennaio (16 presenza e vittoria della Coppa di Grecia), il portiere dovrebbe restare in biancoverde anche se la società non ha ancora trovato la quadra per il riscatto del suo cartellino.

Come riporta Il Secolo XIX a frenare la trattativa sono soprattutto le commissioni per l’agente del polacco Mariusz Kulesza per l’operazione, oltre al fatto che il Panathinaikos avrebbe deciso di scendere sotto i 2 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il futuro del classe '97 non sembra in dubbio, ma restano alcuni passaggi da verificare e alcuni dettagli da limare per permettere all'ex viola di proseguire la sua avventura in Grecia.