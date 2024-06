EURO 24, Sconfitta di misura per la Serbia. Per Milenkovic 90'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un'incornata di Bellingham a rimorchio sul secondo palo apre le danze per l'Inghilterra che chiude in vantaggio il primo tempo nonostante la reazione della Serbia e porta a casa i tre punti nella prima partita del loro girone. Nei secondi 45' di gioco i serbi sono scesi in campo più caparbietà senza però creare nitide occasioni da gol. Per Milenkovic una gara ordinata nel cuore dei tre di difesa dove ha saputo tenere sotto chiave Kane, pericoloso in una sola occasione quando non era marcato dal difensore viola. Nel finale i serbi si lanciano all'attacco senza però pareggiare con il match che finisce sul 1-0.