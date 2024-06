MBAPPE, Assente a Parigi 2024 per volontà del Real

Fonte: ANSA

(ANSA) - DUSSELDORF, 16 GIU - "La posizione del mio club (il Real Madrid, ndr) è stata molto chiara: penso che non parteciperò alle Olimpiadi. Arrivare in una nuova squadra a settembre non è il modo migliore per cominciare un'avventura". Con queste parole Kylian Mbappé, alla vigilia della sfida degli Europei contro l'Austria, chiude la porta alla possibilità di partecipare all'Olimpiade di casa, a Parigi, come avrebbe desiderato lui stesso e, fra gli altri, il Presidente francese Emmanuel Macron.

"Sarò un tifoso, non un protagonista sul campo, guarderò tutte le partite e spero che ci portino la medaglia d'oro", ha aggiunto la 'stella' della Francia. (ANSA).