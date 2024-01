ALTRO CHE GITA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dodo è tornato ad allenarsi in gruppo a meno di quattro mesi dall'infortunio subito nella partita vinta dai viola alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il brasiliano si è allenato con i compagni direttamente a Riyad, festeggiando così un recupero che dire lampo è dire poco. Le prime previsioni parlavano di un ritorno agli allenamenti con i compagni non prima di 5-6 mesi, ma la sua voglia di tornare a giocare e l'ottimo lavoro dello staff medico della Fiorentina, gli hanno permesso di bruciare decisamente le tappe. Il viaggio in Arabia doveva essere una sorta di gita premio, almeno così veniva descritta anche per scaramanzia, ma a questo punto si può tranquillamente dire che potrebbe trattarsi di un nuovo inizio per l'ex Shakhtar.

Non vogliamo certo dire che Dodo sia pronto per tornare in campo e giocare la sua prima partita dopo l'infortunio, ma già aver superato la parte più lunga del recupero in così poco tempo è un'ottima notizia per i viola. Curioso che il suo rientro sia arrivato a pochi giorni dalla prima presenza con la Fiorentina da parte di Faraoni, che è stato acquistato anche per dare una soluzione in più a Italiano rispetto al solo Kayode o all'adattato Parisi. Dodo entro un mesetto potrà tornare a giocare una partita ufficiale e questo porrebbe dubbi proprio sull'acquisto dello stesso ex Verona, ma in realtà nei piani viola Faraoni potrà essere utilizzato in più ruoli, anche in caso di cambio di modulo e quindi il suo arrivo era stato ampiamente studiato anche alla luce delle buone condizioni del brasiliano.

Insomma al di là del mercato, la notizia che Dodo aveva anticipato qualche giorno fa direttamente ai tifosi presenti dal Viola Park, è la prima buona dopo diversi infortuni che hanno messo in difficoltà la Fiorentina da settembre in poi. La speranza è che insieme allo stesso Dodo, a breve possa tornare a disposizione anche Nico Gonzalez, vero leader tecnico insieme a Bonaventura, che nelle ultime settimane è mancato come il pane a Italiano e ai compagni di squadra.