LA COOPERATIVA DEL GOL VIOLA: COSÌ SI SOSTITUISCE LA PUNTA

Diciotto. Sono i giocatori della Fiorentina che in questa stagione hanno marcato il tabellino con una rete. Dalla prima segnatura stagionale siglata da Cristiano Biraghi al 5° minuto di Genoa-Fiorentina lo scorso agosto, fino a quella di Arthur contro il Monza che ha regalato i tre punti in un turno di Serie A che può lanciare la squadra viola nella corsa all'ottavo posto. Solo un'altra volta nella sua storia la Fiorentina aveva fatto meglio, nel 2015/16 con Montella in panchina, a dimostrare quanto sia straordinario il risultato ottenuto dagli uomini di Vincenzo Italiano in questo anno così tribolato. In quel caso furono 21, obiettivo molto complicato da raggiungere ma non impossibile almeno prima della finale di Conference con ancora tre partite di campionato da giocare.

Chi manca ancora

All'appello mancano solo 4 giocatori tra quelli che giocano con più continuità, e i nomi sono tutti particolari. Da Nikola Milenkovic che rischia di chiudere la sua prima stagione da quando è alla Fiorentina senza gol, fino a Dodo tornato protagonista nel momento più importante dopo una stagione di recupero dall'infortunio al crociato. Passando per i due esterni Fabiano Parisi e Davide Faraoni. Difficile che tutti e 4 possano andare in rete da qui al termine della stagione, ma non impossibile se consideriamo che dovrebbero tutti avere abbastanza spazio tra Napoli, Cagliari, Olympiacos e Atalanta.

Cena da offrire

Ci ha scherzato su ieri sera nel post-partita su DAZN Vincenzo Italiano: "Arthur segna una volta ogni dieci anni, toccherà a pagare una cena". Difficile capire chi pagherebbe la cena, meno complicato capire quanto sia il gruppo la vera forza di una squadra chiamata al rush finale di una stagione che si avvicinerà ancora una volta alle 60 partite stagionali. Una squadra senza stelle, che fa del collettivo la sua forza e i numeri lo dimostrano.

Tocca all'attaccante

Il fatto che abbiano segnato in tanti è una buona cosa, lo è un po' meno solo se ci si rende conto che è stato il modo in cui la Fiorentina ha dovuto "sostituire" l'assenza di gol degli attaccanti. Nico Gonzalez ha raggiunto la doppia cifra in Serie A contro il Monza, poi il vuoto se escludiamo Beltran che ha segnato con continuità solo per un mese e mezzo. Ora sta a Belotti e Nzola (o Kouame, quando schierato prima punta) provare ad invertire una rotta che per le prime punte viola si è fatta complicata fin dall'addio di Vlahovic. Quale occasione migliore se non farlo quando i gol contano doppio e quindi ad Atene? Palla agli attaccanti.