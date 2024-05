COR. SPORT, L'Europa in 2 gare: che salto nel ranking

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì la Fiorentina ospiterà il Napoli di Francesco Calzona, che non se la passa per nulla bene. Se Biraghi e compagnia dovessero vincere avrebbero la garanzia aritmetica di occupare l’ottavo posto, e quindi di partecipare anche il prossimo anno alle coppe europee. A maggior ragione la Fiorentina può sperare nella qualificazione anticipata alle coppe internazionali. Un’altra modalità di accesso verrebbe assicurata dalla vittoria in finale di Conference League: in quel caso si aprirebbero addirittura le porte dell’Europa League, un torneo a cui i toscani parteciparono per l’ultima volta il 23 febbraio 2017.

Ad oggi club di Rocco Commisso gode di un’ottima considerazione fuori dai confini italiani. Per la seconda volta consecutiva rappresenta l’Italia in una finale europea che, in caso di vittoria viola, resterebbe al primo posto nel ranking Uefa stagionale. Lo stesso in cui la Fiorentina figura quarantanovesima, dopo essere partita nel 2023 dall’ottantesimo posto. Una scalata di trentuno posizioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.