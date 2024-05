REP. FI., Italiano: il futuro dopo Atene. Ecco i sostituti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Repubblica-Firenze analizza il triennio di Vincenzo Italiano parlando anche del suo futuro. La notte di Atene sarà determinante: in caso di vittoria, e dunque di Europa League per la Fiorentina, scatterebbe il rinnovo automatico coi viola fino al 2025. E il club avrebbe in mano, almeno teoricamente, i destini dell'allenatore. Soltanto il pagamento di una penale da parte della società interessata a Italiano, infatti, libererebbe Vincenzo dal vincolo di un altro anno sulla panchina della Fiorentina. I contratti si rispettano, sempre stata la linea del presidente Rocco Commisso. Ma in questi casi il dialogo avrebbe un ruolo chiave. Molto dipenderà anche da come le due parti arriveranno a fine stagione.

Chi potrebbe prendere il posto di Italiano? La Fiorentina cerca un tecnico che possa proseguire la tradizione europea ripristinata da Italiano e che sia abile coi giovani. Lobiettivo, specie dopo la costruzione del Viola Park, raccogliere i frutti del settore giovanile. Dopo Palladino, le cui quotazioni sono in calo, l'altro nome è quello di Alberto Aquilani. Su quest'ultimo le riflessioni sono in corso. Si era parlato di Farioli ma l'Ajax sta per chiudere con lui. Le alternative non mancano e nelle ultime settimane sono arrivate alla Fiorentina, più o meno sotto traccia, alcune proposte da parte di allenatori italiani e internazionali.