D'AGOSTINO A RFV, Barak come Milinkovic-Savic

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, l'ex viola Gaetano D'Agostino ha dato un giudizio su due centrocampisti, Antonin Barak e Arthur Melo, protagonisti della vittoria di ieri col Monza: "Barak ha fatto una buonissima prestazione. A me è sempre piaciuto, al di là di qualche momento negativo. Lui veniva poi da un altro sistema, da un calcio, quello di Juric e Tudor, fatto di duelli, di uno contro uno. E all'inizio con Italiano ha fatto fatica. Per me è un giocatore muscolare, con una buona tecnica. A Verona ha fatto vedere cose meravigliose, normale che non possa avere lo spunto di Nico Gonzalez. E ieri si è rivisto il Barak di Verona, in un ruolo alla Milinkovic-Savic. Ecco potrebbe essere, anche per importanza, quello che Milinkovic-Savic è stato per la Lazio".

E sulla prestazione di Arthur: "Insieme a Lobotka, penso sia il calciatore che, messo lì in mezzo al campo a fare regia, interpreta il ruolo in maniera completa. Hanno colpi da vecchio regista, accelerano e rallentano i tempi di gioco. Come Lobotka, anche Arthur non è mai stato decisivo coi tiri da fuori. Anche perché se avesse anche la conclusione da fuori sarebbe un giocatore di livello mondiale".

Così invece D'Agostino sul possibile addio di Italiano: "A me è sempre piaciuto Italiano, soprattutto nei suoi principi di gioco. Però secondo me alcune volte avrebbe dovuto trovare un equilibrio diverso anche a partita in corso. La Fiorentina non vince giocando male: con Italiano o fai delle prestazioni a cento all'ora o non vinci. Questa esagerazione, come quella della difesa alta, l'aggressione, porta a far fatica in alcune partite. Però parliamo di un allenatore che ha portato tre finali in due anni, non credo ci siano tanti allenatori nella storia della Fiorentina a poter vantare un record simile".

