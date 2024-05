MOVIOLA, Dubbi Izzo-Quarta e sulla simulazione di Parisi

FirenzeViola.it

La moviola del Corriere dello Sport - Stadio promuove l'arbitro di Fiorentina-Monza Zufferli che tiene bene la partita nonostante qualche sbavatura dal punto di vista disciplinare come un giallo non dato a Mandragora per un fallo in ripartenza su Akpa Akpro. Resta solo un dubbio sul contatto tra Izzo e Martinez Quarta in area: il difensore del Monza, a pallone lontano, va per abbracciare l’avversario, il braccio destro è chiaramente attorno al collo, un intervento che non ha un senso.

Zufferli fa giocare, il VAR non può mettere bocca, però il contatto c’è e non è di gioco. Sull'ammonizione per simulazione a Parisi, il quotidiano aggiunge che c'è un contatto fra la gamba sinistra di Izzo e la destra del viola, sicuramente poco per dire rigore, ma perché - si domanda infine - se non è penalty è automaticamente simulazione?