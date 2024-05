ATENE, Venduti i primi 1500 biglietti viola. La situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola riporta il dato dei biglietti già venduti dalla Fiorentina ai propri tifosi in vista della finale di Atene: sono stati oltre 1500 i tagliandi virtuali venduti nelle prime 5 ore dedicate agli abbonati Pro. In tanti stanno facendo i conti con i costi dei voli e le preoccupazioni sull’ordine pubblico figlie dei cattivi rapporti tra i tifosi dell’Olympiakos e quelli dell’Aek Atene, padroni di casa dello stadio Agia Sophia che ospiterà la finale.

La sede non è in discussione e la capitale greca si sta organizzando per far seguire la partita con maxischermi in vari punti della città e due fan zone divise per le tifoserie.