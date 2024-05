SERDAR, Dopo ieri è più bello guardare la classifica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Suat Serdar, centrocampista dell'Hellas Verona, ha parlato ai canali del club gialloblù dopo la partita di ieri vinta 2-1 contro la Fiorentina: "Penso che in questo momento sia più bello guardare la classifica. Era una partita molto importante e volevamo fortemente la vittoria e i tre punti, perché vogliamo a tutti i costi restare in questo campionato".

Oggi ci avete creduto fino alla fine e avete dimostrato quanto è unito il vostro gruppo. "Sì, ora dobbiamo continuare a spingere in questo modo, come una squadra, tutti uniti per conquistare il nostro obiettivo. Oggi penso che si sia vista fin dal primo minuto la nostra voglia di vincere e lo stadio ci ha aiutato molto in questo. Penso che quella sia stata una partita molto difficile perché la Fiorentina è una grande squadra con tante qualità. È stata anche una partita molto intensa per via del caldo, ma alla fine siamo molto contenti di essere riusciti a vincere".

Oggi lo stadio era tutto al completo per supportarvi e domenica prossima giocherete ancora in casa. "Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti allo stadio a tifare per noi. Ci hanno dato un grande sostegno e spero che saranno tutti qui nuovamente la prossima settimana per aiutarci a provare a conquistare i tre punti anche contro il Torino, per raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo di restare in Serie A".