TORINO, Lukic out due settimane: ora tocca a Ricci

Al Filadelfia bisogna fare i conti con un nuovo infortunio. Sasa Lukic si ferma per infortunio e resterà ai box per due settimane. La diagnosi descrive una elongazione da trauma contusivo. Al suo posto Juric schiererà Samuele Ricci. Il centrocampista serbo potrebbe tornare a disposizione per l'altra sfida contro la Fiorentina, quella di Coppa Italia in programma l'1 Febbraio. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.