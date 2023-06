REPUBBLICA, Cosa cambia con la Conference o senza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina si avvicina all'inizio ufficiale della stagione in attesa di capire cosa verrà deciso sulla partecipazione della Juventus alla Conference League. Perché come sottolinea stamani Repubblica, entro fine giugno è attesa la sentenza Uefa sulla Juve, piazzatasi in settima posizione in classifica e dunque virtualmente ai playoff: in caso di esclusione, starebbe alla Fiorentina tornare nella competizione.

Ma con quali ripercussioni? Dal punto di vista tecnico, e dunque della costruzione della rosa futura, non dovrebbe cambiare molto, scrive il quotidiano. Ad Italiano sono state date garanzie sia con che senza la coppa europea. La Conference però ha garantito alla Fiorentina circa 20 milioni di euro: i piani non cambierebbero ma sarebbe un aiuto ad alzare l'asticella delle proprie ambizioni.