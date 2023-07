PORTIERE, Una corsa a tre: Grabara adesso è in pole

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue il casting per il ruolo di portiere della prossima stagione in casa Fiorentina: come riportato oggi da Il Tirreno i tre interpreti del ruolo che si stanno giocando il posto sono Grabara, Audero e Montipò. Nome tra i primi accostati alla Fiorentina quello del 24enne polacco del Copenaghen, che ha ripreso spinta nelle ultime ore, ma i due "rivali" italiani hanno a loro volta l'attenzione dei dirigenti di Commisso ed entrambi sono graditi all'allenatore. Difficile che spunti l'outsider: Terracciano se la dovrà vedere con uno di questi tre.