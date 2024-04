POLVEROSI, L'ora della sveglia: o adesso o mai più

FirenzeViola.it

Nel commento affidato alle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza così la delicata situazione in casa Fiorentina:

"Basta guardare le classifiche che pubblichiamo all’interno di questo servizio per rendersi conto che qualcosa di negativo è successo davvero nel 2024 della Fiorentina. Non si perdono per caso 12 posizioni in classifica, finendo a ridosso della zona-retrocessione se consideriamo solo questa parte di campionato. La speranza per chi ama i colori viola è che la Fiorentina, più o meno inconsciamente, abbia fatto una scelta. Ora le coppe sono tutto: contro il Genoa ha tolto nel finale il miglior giocatore (di sicuro il più creativo), ovvero Bonaventura, per far entrare Milenkovic e schierare la difesa a tre, ecco quella mossa non aveva un bel colore, non portava a crederci fino in fondo ma ad accontentarsi del pareggio (...). Deve svegliarsi Belotti, perché è vero che con lui in campo la Fiorentina ora gioca in undici (con Nzola non sempre accadeva), ma continua a giocare senza centravanti, senza chi la butta dentro. Devono darsi una mossa dietro. Deve tornare alla quota tecnica del girone d’andata un giocatore come Arthur che da un paio di mesi sembra disperso. Devono trovare il modo di portare un contributo gli esterni. Deve compattare l'ambiente la società".