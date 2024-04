NZOLA, Torna in gruppo dopo l'affaticamento muscolare

FirenzeViola.it

Tutti a disposizione per Vincenzo Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea come quello di ieri sia stato un allenamento a ranghi completi. Di scarico per chi aveva giocato di lunedì col Genoa, di parte atletica e non solo per gli altri. Tra questi anche M'Bala Nzola: l'attaccante angolano aveva saltato la sfida col Genoa per un affaticamento muscolare ma ieri si è allenato regolarmente ed è disponibile (dalla panchina, vista l'annunciata titolarità di Belotti) per la gara di domani col Viktoria Plzen.