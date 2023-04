NAZIONE, Quando Italiano poteva essere erede di Gasp

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Nazione ripercorre stamani cosa vuol dire il ritorno di Gian Piero Gasperini al Franchi. Ci sarà l’ennesimo ritorno del ’nemico’ Gasperini nella ’nemica’ Firenze, ci saranno i ricorsi e le ansie di situazioni che hanno fatto arrabbiare tifosi e proprietà viola, ci saranno i riflessi su una tentazione di mercato che è evaporata dopo qualche settimana di certezze piovute in città direttamente da Bergamo.

Fiorentina-Atalanta, insomma, riaccende riflettori scomodi, come scomode furono le voci che volevano Italiano erede designato alla panchina nerazzurra davanti a uno strappo (poi non avvenuto) fra l’Atalanta e Gasperini. Ma la partita di domani sarà soprattutto l'occasione per strappare punti ai nerazzurri, attualmente al sesto posto e sette punti avanti.