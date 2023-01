NAPOLI, Solo con i viola non ha vinto in trasferta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport con il Paris Saint Germain che ha perso a Lens e così, nei cinque campionati top d’Europa, Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, il Napoli è rimasta l’unica formazione imbattuta. L’aura dell’invincibilità adorna la squadra di Spalletti, sconfitta soltanto in Champions, a Liverpool, nell’ultima giornata del girone, gara irrilevante per la qualificazione agli ottavi. Non è tutto: in campionato il Napoli ha vinto in sei trasferte su sette, soltanto la Fiorentina è riuscita a fermarlo sullo 0-0 allo stadio Franchi. Numeri impressionanti.