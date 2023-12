MERCATO, Idea scambio Brekalo-Karlsson. Faraoni...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato di gennaio è alle porte e la Fiorentina, scrive La Nazione, ha intenzione di portare alla corte di Italiano un terzino destro e un esterno d’attacco. Il quotidiano conferma che i contatti con l’Heidenheim per Beste stanno proseguendo, con i viola che hanno chiesto un piccolo sconto - 11 milioni a fronte di una richiesta di 15 - che però è difficilmente realizzabile.

Mentre col Bologna, riferisce il giornale, la Fiorentina sta lavorando per intavolare uno scambio tra Brekalo e Karlsson e valutare poi i possibili riscatti a fine stagione. Altro scambio che il club di Commisso sta cercando di mettere in atto è con Verona o Salernitana: Pierozzi è in uscita e gradisce entrambe le destinazioni, la Fiorentina vorrebbe sfruttarlo per arrivare ad uno tra Faraoni e Mazzocchi. Infine, il quotidiano sottolinea il nome di Kiwior, ora all’Arsenal: è un pupillo di Italiano e ci sono possibilità che parta in prestito.