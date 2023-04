IL COMMENTO, Castro, un dieci che profuma di dieci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non è passata e non deve passare, inosservata la prova di Gaetano Castrovilli ieri contro l'Inter. A tal proposito ecco il commento, all'interno dell'edizione odierna de La Nazione, a firma di Stefano Cecchi sul numero dieci viola. Di seguito un estratto: "Tre punti che sanno di forza e un 10 che profuma di 10. Da San Siro la Fiorentina con un Castrovilli sontuoso. Schierato al posto di Amrabat, in un ruolo che pensavamo non adatto a lui, il ballerino non ha deluso, tutt’altro. Un giocatore recuperato, unico per caratteristiche nella rosa viola. Qualcosa che potrebbe dare un sapore inebriante a una primavera che, per i viola, si annuncia ora carica di promesse come una sottoveste".