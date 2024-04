IL COMMENTO, Belotti ha perso i gol: è punta "innaturale"

FirenzeViola.it

Nella consueta rubrica del mercoledì su La Nazione, Manca l'Amalgama, Stefano Cecchi ha parlato così del momento di Andera Belotti: "Sostiene Italiano che lui è un tipo che «si ammazza per la squadra» e che «in campo dà tutto», aggiungendo poi una frase che vorrebbe essere un incoraggiamento ma alla fine rischia di essere una condanna: «Gli manca solo il gol». Perché un centravanti senza gol è come un Natale senza luci o un’estate senza sole: qualcosa di innaturale che non può essere accettato. E Andrea Belotti da Calcinate, 181 centimetri di potenza ingobbita, alla fine rischia di essere questo. Un numero 9 bravo a lottare per la squadra ma incapace di metterla dentro e dunque un centravanti innaturale. Questo purtroppo dicono le sue cifre in viola: 14 presenze fra campionato e coppe, un solo gol segnato (nel 5-1 casalingo col Frosinone) oltre a un assist, un palo e un rigore procurato contro la Lazio e una sponda di testa per il gol di Mandragora alla Roma. Troppo poco.Ora: le punte che non fanno gol si dividono in due categorie: quelle che non l’hanno mai fatto e quelle che hanno smesso di farlo.

Lui appartiene a quest’ultima variabile (...). Belotti, il centravanti che ha smarrito la via del gol come si smarriscono le chiavi di casa o gli ombrelli nel tempo dello spiovere.Però... Però dicono che il senso della rete sia una dote naturale, e dunque così come la si perde in un attimo, in un attimo la si può ritrovare (...). Nel calcio spesso basta pochissimo per deviare la fortuna e far dimenticare il passato anche recente. Dimenticare meriti e demeriti, torti e ragioni, vittorie e sconfitte. In molti casi è una condanna, per il Gallo Belotti sembra solo un’opportunità".