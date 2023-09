REPUBBLICA, Niente Theate, ma la Viola ci ha provato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) fa il punto sul calciomercato, con la telenovela Amrabat che si è conclusa proprio qualche ora prima del gong. I Red Devils pagheranno 10 milioni per il prestito e entro maggio potranno riscattare il giocatore a 20 milioni più 5 di bonus. Al suo posto la Fiorentina ha scelto Maxime Lopez del Sassuolo. Un nome già sondato nelle scorse settimane e condiviso con Italiano fin dal primo summit di mercato di giugno: il centrocampista francese arriva con la formula del prestito oneroso di un milione con riscatto fissato a 9. Una scelta che apre una nuova era per la mediana, fatta di qualità e tecnica, di muscoli e geometrie.

Per quanto riguarda la difesa invece, Quarta, il candidato principale alla cessione, è rimasto e con quattro centrali a disposizione l’idea Theate è stata congelata, nonostante un paio di tentativi respinti dal Rennes. In attacco, Jovic, last minute è andato al Milan a titolo definitivo: il serbo, a lungo bloccato dai rossoneri, è stato scelto come extrema ratio dopo il no di Taremi del Porto, Rafa Mir del Siviglia e Daka del Leicester. Andrà a dare respiro a Giroud, salutando dopo un solo anno Firenze. Davanti toccherà a Nzola e Beltran fare meglio dei 30 gol messi a segno lo scorso anno in tutte le competizioni da Cabral e Jovic. In porta con Christensen si è deciso di dare a Terracciano un’alternativa concreta mentre sugli esterni è un bel rompicapo: Gonzalez è il titolarissimo, Kouamé il jolly da utilizzare nel momento del bisogno, mentre per motivi diversi Sottil, Brekalo. Ikoné e Sabiri devono convincere di più.