REP. FI, Formazione, due soli dubbi in vista del Brugge

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Fiorentina in campo stamani: prime prove in vista della delicatissima semifinale d'andata contro il Club Brugge. Come riporta Repubblica (edizione fiorentina), ancora qualche dubbio di formazione per Vincenzo Italiano. Il primo riguarda Rolando Mandragora: il centrocampista ex Toro, out dalla lista dei convocati domenica per una lombalgia comparsa a seguito di un colpo subito con l'Atalanta, verrà testato tra oggi e domani.

L'altro dubbio riguarda Mbala Nzola: l'attaccante angolano è rimasto fuori nelle ultime due settimane per "problemi personali", adesso sembra pronto. Venerdì è tornato ad allenarsi venerdì e dovrebbe tornare tra i convocati, anche se, come riporta Repubblica, Italiano potrebbe tornare a utilizzare Nzola solo dal prossimo match di campionato col Verona. Per il resto, pronto il ritorno dei big, Dodò, Bonaventura, Gonzalez, Beltran e Belotti, tutti a riposo (quantomeno dal primo minuto) col Sassuolo.