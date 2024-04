NAZIONE, Salvate il soldato Parisi: errori e sfortuna

FirenzeViola.it

La Nazione torna sulla situazione Fabiano Parisi: protagonista in negativo in Fiorentina-Genoa col rigore causato per fallo su Ekuban, non è la prima volta che l'ex Empoli si macchia di un fallo da rigore per un errore che fa il paio con quelli con Napoli, Milan e Bologna. Invocato di continuo dalla tifoseria, l'impressione è che per la gara di domani col Plzen Parisi ritorni in panchina e non con troppi rimpianti. Per la stagione avuta (tonsillite e altri problemi fisici, incertezza nel ruolo dietro ad un leader come Biraghi, impiego anche a destra in una zona in cui ha dimostrato di non trovarsi a suo agio) il terzino campano ha tutte le attenuanti del caso.

Un'annata sfortunata in cui lo stesso Parisi ci ha messo del suo. E nonostante questo in diversi lo preferirebbero sempre in campo al posto di Biraghi. Fabiano ci riproverà a riscrivere le gerarchie, magari già domenica a Salerno.