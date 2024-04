NAZIONE, Per Firenze è la gara più importante dell'anno

FirenzeViola.it

La Nazione enfatizza l'importanza del match di domani parlando di Fiorentina-Viktoria Plzen come gara dell'anno. O meglio, di prima vera "gara dell'anno", concetto che abbiamo imparato possa essere inflazionato nel discorso sportivo. Sì, perché in caso positivo per la Fiorentina ci saranno almeno altre due "gare dell'anno", sperando che ce ne sia una terza, la finale di Atene. Adesso però tutto parla della sfida col Viktoria Plzen, da cui passano i destini anche dei protagonisti (Italiano e calciatori).

Anche Italiano sa bene che, banalmente, questa è una gara che serve a passare il turno, certo. Ma anche per dare un senso a una stagione che rischia di spegnersi proprio sul più bello.L’Europa prossima, quella della stagione 2024/2025, passa dalle coppe, perché in campionato il pareggio contro il Genoa ha complicato ulteriormente i piani per centrare le competizioni Uefa attraverso il torneo nazionale. Passare il turno per continuare a inseguire un trofeo, dare motivazioni ulteriori e imprimere una spinta decisiva, soprattutto in termini di autostima, per le prossime gare, su tutte la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Se è vero che vincere aiuta a vincere, vincere "la gara dell'anno" porta di conseguenza ad altre sfide dello stesso tipo.