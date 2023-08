CORR. FIO., Quarta può salutare: i possibili sostituti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Lucas Martinez Quarta, riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, rimane con il destino incerto. Nel caso in cui l'argentino dovesse salutare la Fiorentina, la dirigenza viola potrebbe tornare alla carica di due profili già sondati in passato: Murillo e Senesi. Mentre per quanto riguarda Sutalo la situazione si fa sempre più difficile. L’Ajax ha ritoccato in alto l’offerta per il croato, e la Dinamo Zagabria potrebbe presto cedere alle lusinghe.