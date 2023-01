CORR. FIO., Italiano irritato da Jovic. Addio a gennaio?

Il futuro di Luka Jovic a Firenze, già nell'immediato, potrebbe prendere una svolta. Questo perché, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, mister Vincenzo Italiano si sarebbe a dir poco irritato con l'ex Real Madrid dopo la prestazione contro la Roma. Di conseguenza, nel caso si creassero le giuste condizioni, non è da escludere un addio immediato. In questo caso però, oltre al terzo attaccante che la Fiorentina sta cercando, ne dovrebbe acquistare un altro. Nel frattempo, il giocatore serbo, nella giornata di ieri non si è allenato perché doveva svolgere delle visite di idoneità.