COR.SPORT, Perché la Juve vuole vendere Vlahovic

"Cedesi Dusan disperatamente". Il Corriere dello Sport analizza la situazione di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus che, dal suo arrivo dalla Fiorentina, non è riuscito a convincere tutti gli scettici. Ad oggi, scrive il quotidiano, rappresenta una vera e propria incognita per le classe del club bianconero, visto l'impatto del suo ingaggio sulle casse della società. Dal suo arrivo a Torino, Dusan ha segnato 27 gol, facendo crollare la sua media rispetto ai tempi di Firenze. Con Vlahovic in campo nella stagione 2022-23, la Juve ha collezionato 1,78 punti di media a gara, senza di lui di 2,2. L'avvio di campionato è stato buono, ma poi sono seguite sei partite senza trovare la via della rete, complici alcuni problemi fisici e le scelte dello stesso Allegri.

Da luglio il suo contratto salirà da 7 milioni netti a stagione a 12, che al lordo diventano 24. Più 19 milioni di ammortamento: in un anno, la Juve spenderà 43 milioni solo per tenerlo in rosa. Perché questi aumenti? Perché la convinzione era che, confermando i numeri visti con la Fiorentina, potesse fare gola in giro per l'Europa, anche oltre i 70 milioni investiti per strapparlo a Commisso. Per ora, non è andata così: in estate, la Juve aveva trovato l'accordo col Chelsea per lo scambio con Lukaku, ma proprio la valutazione economica di Vlahovic ha fatto tramontare l'operazione. Ora, la speranza della società è in un cambio di rotta, anche per modificare gli scenari sul mercato. In alternativa, un rinnovo di contratto che riporti alla normalità l'escalation dello stipendio in futuro, consentendo anche di spalmare l'ammortamento.