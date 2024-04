COR.SPORT, Bivio stagionale. Priorità a giovedì (anche nelle scelte)

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra i desideri di coppa e una rincorsa europea che, in campionato, si fa dura ma non proibitiva, la Fiorentina apre una settimana decisiva della stagione ospitando il Genoa. La gara da non sbagliare - scrive il Corriere dello Sport- non è quella di oggi pomeriggio, bensì il quarto di finale di ritorno in Conference col Viktoria Plzen, in programma giovedì. Ma anche il match col Genoa ha assunto più importanza nelle ultime ore per i risultati delle altre: il Torino ha pareggiato nel derby con la Juventus ed è appena due punti avanti, ma soprattutto ha pareggiato il Napoli che era cinque punti sopra la squadra viola andando ad appaiare la Lazio al settimo posto a quota 49.

Tradotto: se la Fiorentina batte i rossoblù dell’ex Gilardino sale a 46 punti e si piazza a tre lunghezze dalla coppia Lazio-Napoli e da un’Europa (importante) che in campionato sembrava via via se non compromessa, sicuramente improbabile in virtù di quello 0,83 che rappresenta la media-punti dall’inizio del 2024. E allora le partite da non fallire diventano due in quattro giorni. La priorità rimane il Plzen e così sarà anche nelle scelte di formazione di Vincenzo Italiano: chi deve riposare, riposa, chi per necessità deve giocare uscirà dopo un’ora. Perché la partita di oggi è da non fallire, ma quella di giovedì di più.