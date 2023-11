COR.SERA, Da Viola e Juve l'ok per giocare a ogni costo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Sulle pagine odierne de Il Corriere della Sera è possibile leggere il fondo a firma di Alessandro Bocci che dà la sua lettura sull'opportunità di giocare la partita di ieri tra Fiorentina e Juventus. Ecco le sue considerazioni in merito: "Il cuore della Curva Fiesole vuoto e gli ultrà a spalare il fango. La Toscana è in ginocchio, ma Fiorentina-Juventus si è giocata lo stesso. La Lega calcio ha scelto di proseguire per la sua strada. Coerente con se stessa. Non aveva fermato il campionato neppure durante gli allagamenti in Emilia-Romagna. Il calcio prigioniero del business, delle tv e di un calendario pieno sino a scoppiare.

La prima data utile per recuperare Fiorentina-Juventus sarebbe stata il 7 febbraio, durante il girone di ritorno. Inoltre, fanno notare, ieri a Firenze non ha piovuto e non c’erano nuove emergenze. La situazione però resta gravissima. La Fiorentina ha scelto di non parlare per rispetto della Toscana coinvolta in questa tragedia. In Lega fanno sapere che i due club erano d’accordo: lo spettacolo a ogni costo".