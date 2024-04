COR.FIO., Italiano non molla la Serie A: servono 14 punti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino commenta il momento della Fiorentina e sottolinea come il recente periodo negativo abbia fatto scivolare la squadra di Italiano al decimo posto in campionato. Il mister però non ha nessuna intenzione di mettere da parte la serie A e di concentrare tutti i suoi sforzi sugli altri due fronti, sia per una questione di motivazioni sia perché nessuno vuole alzare bandiera bianca in campionato.

La strada d’ora in poi si farà teoricamente più agevole: Genoa, Salernitana, Sassuolo, Verona, Monza, Napoli e Cagliari, più il recupero con l’Atalanta. Sei impegni sulla carta abbordabili, e gli ultimi due scontri diretti. Ad oggi la squadra di Italiano ha raccolto un punto in più (con una partita giocata in meno) rispetto allo scorso campionato quando, alla fine, chiuse a quota 56. Per far meglio servono almeno 14 punti nelle prossime 8 e ciò significa passare dagli attuali 1,43 di media a gara a 1,75. Difficile, ma non impossibile.