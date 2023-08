COR. FIO, Corsa contro il tempo per apertura V. Park

FirenzeViola.it

All'indomani della riunione che ha chiamato in causa la commissione regionale dei vigili del fuoco, il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione Viola Park: nonostante l'incontro sia stato positivo, quello di ieri era solo il primo dei cinque step previsti per l'apertura ai tifosi. Adesso servono soprattutto due deroghe; con la prima che riguarda la sicurezza (a livello di accesso e uscita dagli impianti) e la seconda invece l'agibilità di uno dei due mini-stadi.

In pieno agosto, con molti dei protagonisti in ferie, sembra sempre più difficile far quadrare tutto entro l'11 ed il 12, giorni in cui sono in programma le due amichevoli contro Sestri Levante ed Ofi Creta.