FIORE-TORO, Al Franchi una cornice da 30mila spettatori

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una bella cornice di pubblico questa sera al Franchi farà da sfondo a Fiorentina-Torino, gara in programma alle 18:30 e valida per la penultima giornata del girone d'andata di campionato. Come riporta la Repubblica (Firenze), gli spettatori presenti a Campo di Marte saranno circa 30mila, pronti a spingere la squadra di Italiano in una gara che può valere, anche solo per una notte, l'aggancio al Milan al terzo posto in classifica.