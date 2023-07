DIFESA, Le altre idee: da Ampadu a Nikolaou. Hien...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, quella che porta a Mattia Viti del Nizza non è l’unica idea che la Fiorentina sta seguendo per ristrutturare la sua difesa. In attesa di capire in che tempi Igor lascerà Firenze (è il brasiliano, seguito in Premier dal Fulham, il candidato principale a salutare dopo un'annata negativa) restano da monitorare anche i profili di Nikolaou dello Spezia (già cercato con forza la scorsa estate) e di Ampadu, di ritorno al Chelsea dopo l’esperienza in Serie A anche in questo caso con i liguri.

Pare sfumato quasi del tutto invece Hien, sia per le condizioni che di lui fa il Verona che per la concorrenza di Atalanta e Fenerbache.