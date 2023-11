CORR.FIO, Quando Batistuta divenne Batigol. Beltran...

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino ricorda come per capire cosa possa significare nella storia di un giocatore della Fiorentina la partita con la Juventus, si potrebbero citare tanti episodi. Uno di questi lo raccontò Batistuta, che dopo il gol alla Juve divenne "Batigol". Era il suo primo anno e fino a quella rete non era andato benissimo, poi il colpo di testa e la corsa sotto la Fiesole. Bastò quella rete per cancellare mesi di critiche e da quel momento non si fermò praticamente più.

Magari questa storia qualcuno l’avrà raccontato anche a Lucas Beltran, altro centravanti argentino ancora a secco in Serie A. Dall’altra parte infatti ci sarà Dusan Vlahovic. L’ultimo numero 9 capace, prima di lui, di far sognare i tifosi viola