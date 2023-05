C. FIESOLE, Venderà 20mila bandiere per il Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, la Curva Fiesole ha comunicato che diserterà la trasferta di Napoli in virtù delle lungaggini per entrare nel settore ospiti di Fuorigrotta e il divieto di far accedere gli striscioni dei gruppi organizzati. I quali intanto, per finanziarsi la coreografia della finale di Coppa Italia, metteranno in vendita 20mila bandiere fuori dal Franchi prima della gara col Basilea.