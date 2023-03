VENTURATO A RFV, Vi spiego in cosa lodo Italiano

FirenzeViola.it

Roberto Venturato a Radio Firenze Viola

L'allenatore, Roberto Venturato, si è così espresso a Radio FirenzeViola sui temi più caldi in casa Fiorentina: "L'aspetto della ristrutturazione degli stadi in Italia è un tema importante. Il come farlo è senz'altro decisivo, perché spesso qui la burocrazia ostacola le ambizioni imprenditoriali come ad esempio quelle di Commisso. Il quale vuole dare il massimo a Firenze".

Quanto è complicato pensare di dover spostarsi per due anni?

"Tanto, considerata oltretutto la passione dei tifosi della Fiorentina. Ad ogni modo sono fiducioso che si possa ristrutturare lo stadio mettendo anche nelle condizioni la squadra di poter fare il suo percorso calcistico al meglio".

La Fiorentina quanto è cresciuta negli ultimi mesi?

"E' stato bravo Italiano a sistemare la squadra: i viola mi danno la sensazione di una compagine che scende in campo e sa sempre come approcciare la partita. Inoltre ci sono giocatori di grande qualità, come Amrabat e Mandragora. Poi credo che tutti gli attaccanti hanno grandi qualità, così come in difesa c'è chi ha recuperato la migliore condizione come Milenkovic".

Il Mondiale porta con sé degli strascichi, vero?

"Sì, ti toglie diverse energie e anche su questo aspetto sono state brave le società in generale a saper coinvolgere i giocatori che sono tornati da questa esperienza".

Kouame ha vissuto una stagione altalenante, qual è il suo ruolo di riferimento?

"Io intanto lo vedo come seconda punta, detto questo ha tante qualità e capacità anche sulle palle alte, dunque può far bene anche da centrale o esterno. Mi pare che Italiano sia stato bravo a saperlo impiegare in modo adeguato".

Castrovilli come lo ha visto?

"A Cremona e a Firenze aveva espresso delle grandi capacità, è davvero molto bravo e gli auguro di tornare ai suoi livelli".

Che semifinale sarà contro la Cremonese?

"I padroni di casa si giocano un risultato importante, sia per andamento stagionale che per l'aspetto mentale. Per la Fiorentina sarà una partita sicuramente difficile, anche se è chiaro che la Viola abbia qualcosa in più".