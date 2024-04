RFV, La programmazione odierna: in diretta dalle 14:00

FirenzeViola.it

Non si ferma nemmeno di domenica la programmazione di Radio FirenzeViola, la prima visual-radio dedicata interamente alle notizie sulla Fiorentina. Anche oggi infatti saremo in onda per raccontare le ultime novità legate al mondo viola. In particolare, saremo in diretta dalle 14 alle 16 con “Firenze in campo” (a condurre ci sarà Francesco Benvenuti) e dalle 16 alle 18 con “Viola Weekend”, con l'inossidabile coppia Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo al comando.