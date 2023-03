RFV, La diretta fino a stasera con Fiorentina-Sivasspor

Non si fermano te trasmissioni di Radio FirenzeViola, nuova realtà web a cura di FirenzeViola.it. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Lorenzo Marucci che condurrà "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 17 spazio invece a "Palla al centro" con Niccolò Santi e Luca Calamai. Dalle 17 alle 19:30 via a "Dodicesimo Uomo" con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri, con la prima ora che andrà in diretta anche sulle frequenze di Lady Radio. Infine, inizia la diretta per Fiorentina-Sivasspor, andata degli ottavi di finale di Conference League: in studio Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che vi terranno compagnia fino alle 00:30, con collegamenti dallo stadio e da RTV38.

