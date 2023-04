DI GENNARO A RFV, Nzola lo prenderei subito. Cabral...

FirenzeViola.it

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Dodicesimo Uomo".

Il primo acquisto della prossima stagione dove lo farebbe? "In prospettiva anche un portiere, non per demeriti di Terracciano. Però penso che un portiere debba essere visto come obiettivo. Anche un esterno forte, perché no, dipende tanto dagli obiettivi. Anche su un attaccante ci penserei bene. Vediamo poi se va via Amrabat".

Su Nico Gonzalez: "La Fiorentina sta esprimendo un buon calcio, ma i singoli come lui ti devono fare la differenza. Lui la differenza la sa fare quindi deve dimostrare questo già nei prossimi impegni. Se riesce in questo credo che il prossimo anno possa essere un giocatore fondamentale per la Fiorentina, un punto fermo. Ancora, a livello di prestazioni, la spesa che ha fatto la Fiorentina per lui, non è rientrata.Questo è il momento giusto per la svolta, dove puoi anche andare a parare i due anni fatti così e così. Ora la Fiorentina si gioca tanto".

Su Sottil: "Ha avuto un infortunio non indifferente. Non so se il suo livello è questo. Bisognerà capire in questi due mesi se riuscirà a dimostrare qualcosa in più. Dovrebbe essere meno discontinuo. Per il modo in cui gioca Italiano gli esterni sono fondamentali, quindi a fine anno bisognerà fare una giusta valutazione su di essi visto che la Fiorentina deve continuare a rimanere nel giro europeo".

Su Cabral: "Per me il centravanti vero della Fiorentina è lui. Jovic è un'altra cosa. Italiano ha studiato e Cabral per ora è stato determinante. In prospettiva del prossimo anno bisognerà capire se Jovic resterà. Io prenderei al volo Nzola, è un giocatore che mi è sempre piaciuto e che fa reparto da solo. Nzola è il 50% dello Spezia, quando non gioca si vede la differenza di rendimento".