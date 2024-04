CALAMAI, Viola, che rimpianto 'Gud'. Gila incuriosisce

FirenzeViola.it

Nel suo consueto appuntamento della mattina su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così di Fiorentina-Genoa: "Guardando anche i risultati di ieri, la Fiorentina non deve abbandonare il campionato ma sfruttare un calendario che in queste ultime settimane può essere un trampolino di lancio. Per la gara di stasera ho un rimpianto e una curiosità: il rimpianto è rappresentato da Gudmundsson. Ero convinto potesse essere il giocatore giusto per alzare il livello di questa squadra.

Penso abbia segnato più lui di tutto l'attacco della Fiorentina. Poi c'è la curiosità per Gilardino: è uno dei favoriti per la panchina viola, sono convinto che ci servirebbe però più come attaccante; guardiamo con curiosità questo allenatore e il suo Genoa per vedere se la sua idea di calcio potrebbe sposarsi bene con la Fiorentina del prossimo anno.