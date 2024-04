BAIANO A RFV, Stop con le critiche: viola in corsa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Francesco Baiano a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", iniziando da una considerazione su Daniele Pradè: "Probabilmente prima incideva meno all'interno della società perché le decisioni principali le prendeva Joe Barone. Da adesso credo che lui e Burdisso avranno la possibilità di operare e di decidere al 100% sul mercato della Fiorentina".

Sull'importanza della partita di stasera: "Il campionato della Fiorentina non penso che sia finito e con una vittoria i viola si rilancerebbero per un posto in Europa. Spesso vengono fatte tantissime critiche a questa squadra e a questa società, ma la Fiorentina è uno dei pochi club in lotta ancora su tutti e tre i fronti. Sta facendo cose importanti, poi ovviamente le somme si tireranno a fine anno. E' vero, ci saremmo potuti aspettare un passo più avanti dopo la doppia finale dello scorso anno, ma la Fiorentina può portarsi a casa ancora qualcosa di importante".

sull'attacco: "E' normale che una squadra viva sui gol dei propri attaccanti. La Fiorentina da quando è andato via Vlahovic fa fatica a trovare uno che faccia non dico 20 gol ma nemmeno 10. Secondo me non ci si poteva aspettare che Belotti potesse essere la panacea di tutti i problema. A Roma ha giocato poco e non ha segnato. Beltran, invece, non è una prima punta, deve giocare da sotto punta e in quella zona sta facendo bene. Paragone tra me e lui calzante? Ci sta tutto, sì. Lui ha bisogno di avere una punta al proprio fianco".

