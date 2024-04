STATISTICHE, Fiorentina a Salerno per sfatare il tabù

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata dello scorso 3 dicembre, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Salernitana per la prima volta in Serie A TIM. Tra le squadre contro cui la Salernitana non ha mai perso in gare casalinghe in Serie A TIM, la Fiorentina è quella affrontata più volte: quattro (2V, 2N). Dall’altra parte, solo contro il Varese (sette) i viola hanno disputato più trasferte senza mai vincere in Serie A TIM rispetto a quelle contro la Salernitana (quattro). Con la sconfitta nell’ultimo match contro la Lazio, la Salernitana ha stabilito la sua più lunga striscia di partite consecutive senza vittoria in Serie A TIM: 14 match (3N, 11P).

Prima della Salernitana nel 2023/24 (68 gol concessi), l’ultima squadra che aveva subito almeno 68 reti dopo 32 match stagionali di Serie A TIM era stata la stessa Salernitana nel 2021/22 (69). In quel caso, pur avendo segnato lo stesso numero di gol del campionato in corso (26 sia nel 2023/24 che nel 2021/22), i campani avevano raccolto sette punti in più (15 vs 22). Nel girone di ritorno di questo campionato, la Fiorentina ha guadagnato solo 11 punti in 12 match (2V, 5N, 5P), soltanto Salernitana (tre), Sassuolo (sette) e Frosinone (otto) hanno ottenuto meno punti dei viola. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A TIM (3N, 6P): 1-0 contro il Monza lo scorso 22 dicembre. Nel 2024, infatti, nessuna squadra ha segnato meno gol dei viola fuori casa in campionato (tre, al pari del Lecce) e solo il Sassuolo (uno) ha guadagnato meno punti dei viola in trasferta (due in sei match)

Il gol di Jonathan Ikoné nell’ultimo match contro il Genoa è stato il 13° segnato di testa dalla Fiorentina in questa Serie A TIM: nessuna squadra ha fatto meglio della formazione viola (al pari della Roma). Solo la Salernitana (nove) e l’Udinese (otto) hanno subito più reti su rigore della Fiorentina (sette) in questa stagione di Serie A TIM. Antonio Candreva è il giocatore che nelle ultime 20 stagioni di Serie A TIM (dal 2004/05) ha fornito più assist contro una singola squadra nel torneo: 11 contro la Fiorentina. Andrea Belotti ha realizzato tre gol nelle sue prime tre sfide contro la Salernitana in Serie A TIM e solo contro tre squadre ha fatto meglio nei primi quattro incroci nel massimo campionato italiano: Crotone (sei), Bologna (cinque) e Frosinone (cinque).