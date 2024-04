FirenzeViola.it

È stato ufficializzato l'orario della partita che la Fiorentina giocherà domenica 5 maggio contro l'Hellas Verona, in trasferta, per la trentacinquesima giornata di Serie A. I viola scenderanno in campo nel primo pomeriggio, alle ore 15:00, in concomitanza con l'Empoli che sfiderà il Frosinone.